Pelo visto esta sequência de dias com tempo chuvoso em SC está com as horas contadas. Segundo dados da meteorologista Marilene de Lima, da Epagri/Ciram, teremos frio rigoroso com tempo seco no estado a partir do próximo final de semana, quando possivelmente, Brusque poderá ter mínimas na madrugada/amanhecer oscilando valores entre 7ºC e 10ºC. Antes porém, esta quarta-feira bem como amanhã quinta, ainda deverão ter o predomínio da instabilidade, ou seja, muitas nuvens em todas as regiões com chuva a qualquer hora, destaca Marilena.

Chance de neve nas áreas altas do Meio Oeste e Planalto Sul entre o fim da madrugada/amanhecer de sexta e madrugada/amanhecer de sábado.

Temperatura estável nesta quarta,07

Temperaturas amenas em nosso município e região hoje, mínimas oscilando valores entre 16ºC e 20ºC e máximas na casa dos 21ºC.

Confira abaixo, os valores extremos de hoje em Brusque e região, com dados extraídos junto a minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo: