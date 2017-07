A semana termina sob a ação da forte massa de ar seco presente sobre SC, que garantiu mais um dia ensolarado em Brusque. Além do tempo aberto, os brusquenses tiveram temperaturas consideradas altas para a época do ano, com picos máximos na casa do 25ºC na tarde desta sexta-feira,14.

Tanto o sábado quanto o domingo, deverão ter novamente a presença do sol, com mudanças bruscas para o início da próxima semana quando uma forte massa de ar frio deverá atingir nosso estado, nos adianta Gilsânia Cruz, meteorologista da Epagri/ciram. Julho deverá seguir um padrão de pouca chuva, agravando assim a situação de estiagem em nosso estado, conclui Gilsânia.

Trago a seguir, os valores de temperaturas extremas registradas nesta sexta-feira em Brusque e Guabiruba, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

17,2ºC com 26,1ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

17,2ºC com 25,1ºC /Bairro Centro/Brusque

17,7ºC com 24,7ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

16,5ºC com 22,8ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque