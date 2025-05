Mateus Pivô sofre fratura e desfalca o Brusque nos próximos meses

O lateral-direito Mateus Pivô será desfalque do Brusque pelos próximos meses devido a uma fratura da cabeça da fíbula e a uma entorse de tornozelo. Ele já esteve fora do jogo contra a Ponte Preta, com o zagueiro estreante Thiago Freitas improvisado em seu lugar. A estimativa é de 10 semanas de tratamento.

Conforme o fisioterapeuta do clube, Irversonn Rodrigues, o jogador sofreu as lesões durante um treinamento na semana passada. Foi feita a opção por um tratamento conservador, sem intervenção cirúrgica.

A fíbula é uma osso da perna, ligado ao joelho e ao tornozelo, e paralelo à tíbia, o “osso da canela”. A chamada “cabeça” é a parte superior da fíbula, ligada ao joelho. A entorse de tornozelo causou lesão da sindesmose, articulação entre fíbula, tíbia e tornozelo.

A partida mais recente de Mateus Pivô foi a derrota por 1 a 0 diante do ABC, em 10 de maio, no Augusto Bauer. O lateral disputou 18 partidas nesta temporada, com um gol marcado.

