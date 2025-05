Apesar da boa atuação do Brusque contra o Athletico na Copa do Brasil e das chances que o quadricolor teve de sair com resultado melhor que a eliminação e a derrota por 1 a 0, o grande destaque da equipe foi seu goleiro, Matheus Nogueira. O camisa 1 fez, na noite desta terça-feira, 20, na Ligga Arena, o que considera um dos melhores jogos de sua carreira.

Os números traduzem a atuação do goleiro, especialmente no segundo tempo. A partir dos 30 minutos, o Brusque perdeu poder de reação e contra-ataque e o Athletico teve diversas oportunidades de ampliar o placar. Matheus Nogueira terminou a partida com 12 defesas, algumas de dificuldade alta, sendo oito em finalizações de dentro da área quadricolor.

Este desempenho lhe rendeu, por exemplo, a nota 9,9 no aplicativo Sofascore, plataforma de resultados e estatísticas que fornece dados e outras informações em tempo real sobre partidas, equipes e jogadores. Foi a maior nota não apenas da partida, mas de todos os jogos da terceira fase da Copa do Brasil até aqui.

“Certamente o melhor, ou um dos melhores jogos que já fiz na minha carreira. Acho que a importância, a dimensão deste jogo, foi extraordinária. Nossa equipe merecia esta vitória, buscamos a vitória, acreditamos na vitória. Ela não veio, mas senti e sinto orgulho de cada um que estava ali dentro, fazendo seu melhor, buscando a todo custo a classificação, que não veio”, comenta Matheus Nogueira, que já tinha sido oficialmente escolhido o melhor jogador da primeira partida contra o Athletico, em 1º de maio, na Arena Joinville.

Personagem fundamental do Brusque desde 2023, o goleiro tem vivido um ano de poucos gols sofridos até aqui: apenas 12 em 21 partidas, comandando um sistema defensivo que, assim como ele, vive grande momento.

“Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que ele me dá de, diariamente, fazer o que eu amo. Pelo jogo maravilhoso que ele me proporcionou e por tudo que vem fazendo na minha vida e na minha carreira. Este jogo ficará marcado na minha memória, sem sombra de dúvidas.”

Para o goleiro de 38 anos, a eliminação não apaga o trabalho da equipe e a sensação de dever cumprido e de que o Brusque deveria ter ido mais longe na Copa do Brasil.

“Tenho certeza que enche de orgulho nosso torcedor, nossa cidade, todas aquelas pessoas que acreditam no nosso trabalho e torcem por nós.”

Em frente

A dolorida eliminação diante do Athletico fica para trás e o Brusque tem foco total na Série C do Campeonato Brasileiro. Às 19h30 desta segunda-feira, 26, o quadricolor enfrenta o São Bernardo no Augusto Bauer, pela sétima rodada. O time comandado pelo técnico Filipe Gouveia começa a rodada na quarta posição, com condições de chegar ao topo da tabela.

“Isso não vai mudar nossa vontade de continuar fazendo nosso melhor, para que a gente busque tudo o que temos à frente. Tenho certeza que esta competição, esta eliminação da forma que foi vai nos dar mais força para que a gente busque nossos objetivos, o acesso à Série B do Brasileiro”, encerra Nogueira.

