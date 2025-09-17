Matheus Rheine briga por medalha no Mundial de Natação Paralímpica, em Singapura

O nadador Matheus Rheine conta os dias para sua sexta participação em Mundiais de Natação Paralímpica: de domingo, 21, a sábado, 27, o brusquense briga por medalhas em três provas no OCBC Aquatic Centre, em Singapura, na Ásia.

Em sua agenda, estão diferentes tipos de prova: 50 metros livre, 400 metros livre e 100 metros livre e revezamento 4×100 49 pontos. Os 49 pontos são o limite das equipes na soma dos números das classes de cada nadador. Rheine compete na classe S11, destinada a cegos. Horários detalhados de prova e formação de raias e semifinais ainda serão divulgados pela organização do evento.

A delegação brasileira está em Singapura desde a semana passada, em uma preparação que inclui a adaptação ao fuso horário: são 11 horas à frente do horário de Brasília. Rheine aprova os desempenhos obtidos nas três competições nacionais que disputou em 2025.

“Em uma delas, tive um destaque bom nos 100 metros livre, apesar de não ter conseguido diminuir tanto assim o meu melhor tempo da vida. Foram só três centésimos, mas era um tempo que eu tinha conseguido lá atrás, acho que no Mundial de 2015, em Glasgow, na Escócia.”

O novo tempo, de 59s17, dá esperanças ao nadador para conseguir tempo inferior a 59s no Mundial. “Vou ter bastante chance para fazer isso, tanto nos 100 individual, quanto no revezamento.” Rheine deverá abrir a prova de revezamento, formando equipe com atletas de baixa visão.

E no revezamento está a principal oportunidade de medalha de ouro. Pode ser a terceira consecutiva em Mundiais, após as conquistas de 2022 e 2023.

Nos 400 metros livre, está um “bônus”, como classifica Matheus Rheine. A vaga do Brasil na prova foi oferecida pela comissão técnica, apesar de o brusquense não fazer treinos específicos. “Estamos aqui na missão, né? Estamos para representar da melhor forma,e já vou estar no pique da competição”, comenta o brusquense.

“A prova não sai da cabeça, porque veio medalha no Rio 2016. Então eu tenho muita lembrança de como eram os treinos, como tem que iniciar e sustentar o ritmo.”

“Os treinos no ano continuam 100% focados aí nos 50 e nos 100 metros. O objetivo é quebrar essa barreira dos 59s nos 100 metros. E, nos 50 metros, conseguir baixar mais o tempo. Estou há vários anos mentalizando, sonhando com os 25 segundos.”

Os últimos dias de preparação têm ajustes de movimento projetados pelo biomecânico da equipe. “É essa fase final de polimento. A cada dia que passa eu vou me sentindo melhor, mais rápido, mais leve, pronto para performar.”

A missão no Mundial e o conflito de calendário impede, mais uma vez, o nadador de competir nos Jogos Paradesportivos de Santa Catarina (Parajasc), que serão realizados de 17 a 21 de setembro.

“[A ausência no Parajasc] é por uma missão extremamente importante, gigante, de estar levando o nome da nossa cidade também para o mundo. É sempre importante reforçar, mostrar que estamos representando a cidade com amor, diante do que temos de possibilidade no calendário”, resume.

Brasil no Mundial

A delegação do Brasil no Mundial de Singapura conta com 29 nadadores, 16 homens e 13 mulheres, oriundos de sete estados (MG, PA, PE, PR, RJ, SC e SP).

O grupo é formado pelos 24 nadadores que atingiram índices estipulados pelo CPB em três oportunidades: o Circuito Paralímpico – Fase Seletiva e a Primeira Etapa Nacional do Circuito Paralímpico Loterias Caixa, em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico; e o World Series de Guadalajara, no México.

Outros cinco nadadores, incluindo Matheus Rheine, foram convocados por terem alcançado o Índice Mínimo de Qualificação (MQS, na sigla em inglês) do Mundial e apresentarem as melhores marcas para formar equipes de revezamentos.

Medalhas de Matheus Rheine

Jogos Paralímpicos (1 prata, 1 bronze)

Paris 2024

Prata (revezamento 4x100m livre 49 pontos)

Rio 2016

Bronze (400m livre)

Mundiais (2 ouros, 3 pratas, 2 bronzes)

Manchester 2023

Ouro (revezamento misto 4x100m livre 49 pontos)

Bronze (revezamento misto 4x100m medley 49 pontos)

Funchal 2022

Ouro (revezamento 4x100m livre)

Glasgow 2015

2x Prata (100m livre e 400m livre)

Montréal 2013

Prata (400m livre)

Bronze (100m livre)

Jogos Parapan-Americanos (5 ouros, 4 pratas)

Santiago 2023

2x Ouro (400m livre e revezamento 4x100m livre 49 pontos)

Prata (50m livre)

Lima 2019

Ouro (400m livre)

2x Prata (50m livre e 100m livre)

Toronto 2015

2x Ouro (50m livre e 100m livre)

Guadalajara 2011

Prata (50m livre)

