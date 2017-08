Matheus Rheine conquista ouros e índice para o Mundial em competição nacional

O nadador brusquense Matheus Rheine manteve sua rotina de medalhas no último fim de semana. Competindo pelo Circuito Loterias Caixa, ele conquistou uma trinca de ouros nos 50 metros livre, 100 m livre e 400 m livre. Nos 50 m, Rheine fez o tempo 28s25, além de ter completado os 100 m livre em 1min02s31 e os 400 m em 4min54s61.

Com o resultado, Rheine obteve índice técnico para seguir ao Mundial, na Cidade do México (MEX) em setembro. Todos os tempos do atleta, porém, foram acima de seus recordes pessoais, mas o brusquense afirma que a competição serviu para compreender as falhas e corrigí-las neste último ciclo antes da viagem ao México. “Os tempos não foram tão bons, mas o saldo foi positivo. Agora vamos acertar os detalhes técnicos para o Mundial”, afirma o nadador.