Mato alto segue na rua Ernesto Bianchini, no Rio Branco

A rua Ernesto Bianchini, no bairro Rio Branco, continua com mato alto atrapalhando a passagem de pedestres. O trecho fica próximo ao acesso à ponte em construção no bairro e à empresa Irmãos Hort.

O jornal O Município publicou uma matéria relatando a situação no dia 14 de maio. Sem calçada, os pedestres acabam sendo forçados a caminhar no canto da rua.

Na ocasião, o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, afirmou que a pasta atua na limpeza da cidade por meio de um cronograma, e que a intenção é evitar que as equipes resolvam problemas espalhados, sem uma direção.

Inicialmente, ele havia previsto a remoção do mato na semana seguinte. Questionado novamente, ele afirma que as equipes estão atuando no bairro Guarani e, na próxima semana, estarão no Rio Branco.

