Matriz São Luís Gonzaga de Brusque ganhará projeto de reconstrução gráfica

A Igreja Matriz São Luís Gonzaga, símbolo da fé e da identidade de Brusque, será tema de um projeto de reconstrução gráfica conduzido por professores e estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Brusque (Unifebe).

A iniciativa faz parte das atividades do Grupo de Pesquisa FORMA e visa documentar, analisar e representar graficamente a edificação em seus aspectos construtivos, espaciais e estéticos.

O trabalho, que conta com a parceria da Mitra Metropolitana de Florianópolis, será possível graças ao acordo firmado com a instituição, permitindo o acesso ao projeto original da igreja e as suas instalações.

A partir desse material, os professores e estudantes irão realizar uma reconstrução gráfica detalhada, utilizando recursos avançados de modelagem digital e realidade aumentada.

“Essa atividade tem valor não apenas acadêmico, mas também social, pois cria subsídios técnicos essenciais para futuras ações de intervenção na edificação”, destaca Rudivan Cattani, um dos professores e arquitetos responsáveis pelo projeto ao lado de Thiago Borges Mendes e Marcelius Oliveira de Aguiar.

Além da análise e documentação, o projeto contará com mentorias internacionais oferecidas por professores do Club ETSAB Alumni / Grup IFORM, formado por ex-alunos de mestrado e doutorado da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona – Universidade Politécnica da Catalunha (ETSAB/UPC).

A parceria internacional garantirá que o trabalho desenvolvido na Unifebe seja enriquecido com a expertise de profissionais reconhecidos internacionalmente, contribuindo para um processo de formação ainda mais qualificado para os estudantes envolvidos.

“A reconstrução gráfica não é apenas um exercício técnico. Ela permite que os alunos mergulhem no estudo de uma obra concreta, aprendendo diretamente com seus elementos formais, materiais e simbólicos. A atividade também desperta uma consciência crítica sobre o valor da arquitetura moderna e sua manutenção, promovendo um ensino que integra narrativas, prática e memória”, explica Cattani.

Os três professores responsáveis pelo projeto são membros ativos do DOCOMOMO Santa Catarina, braço estadual do Comitê Brasileiro para a Documentação e Conservação de Edifícios, Sítios e Unidades de Vizinhanças do Movimento Moderno.

A entidade atua na valorização de edifícios modernos que marcaram a história da arquitetura, destacando seu legado cultural e promovendo ações de conservação em todo o estado.

“Ao lançar esse olhar atento e criterioso sobre a Igreja Matriz, o Grupo FORMA fortalece a relação entre universidade, herança e comunidade, mostrando que rever o passado é também uma forma de projetar o futuro. Com a reconstrução gráfica, não apenas se volta a olhar a história da edificação, mas se constroi conhecimento e se gera valor coletivo, consolidando a fé e a cultura de Brusque através da arquitetura”, finaliza o professor.

