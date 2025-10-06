Mau cheiro e esgoto a céu aberto: alunos denunciam problemas em escola estadual de Brusque

Estudantes da Yvonne Olinger Appel, no bairro Cedrinho, em Brusque, denunciaram que a caixa de esgoto dentro da escola apresenta mau cheiro há mais de dois meses. Uma nota relatando os problemas na unidade foi enviada ao jornal O Município.

Segundo os alunos, a caixa de esgoto da cozinha do refeitório está vazando constantemente, espalhando o odor por toda a área. Eles relataram que o cheiro é insuportável, a ponto de inviabilizar o convívio normal dentro da instituição.

Além disso, o esgoto se espalha por baixo dos blocos de concreto do chão, que acabam se soltando e ficando instáveis, o que dificulta a mobilidade e coloca alunos, professores e funcionários em risco de acidentes.

A cada dia, a situação se agravava: o esgoto se acumulava, a área ficava ainda mais comprometida e as condições de higiene e segurança tornavam-se cada vez mais preocupantes.

Segundo os alunos, a gestão escolar, ciente da gravidade da situação, havia enviado relatórios e denúncias formais aos órgãos responsáveis. No entanto, até aquele momento, não havia ocorrido qualquer manifestação ou providência efetiva. Diante do que consideravam descaso e silêncio das autoridades competentes, os estudantes decidiram tornar a denúncia pública.

Questionada pela reportagem, a Coordenadoria Regional de Educação informou que está ciente da situação e que os reparos começaram na última terça-feira, 30. Ainda não há previsão para o término da obra, devido às chuvas. A equipe já trabalhava na contenção do muro da escola quando, após a denúncia, precisou ampliar os serviços.

