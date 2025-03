Maurício Thomas exalta atuação da Abel contra o Praia Clube e fala em continuidade

Em sua segunda temporada na Superliga Feminina de Vôlei com a Abel Moda Vôlei, o técnico Maurício Thomas fala que o sentimento é de vitória na temporada e projeta uma Superliga B com nova briga pelo acesso em 2026.

A equipe brusquense tem, de forma isolada, o menor orçamento da elite do vôlei nacional, e é a lanterna ao fim da penúltima rodada. Contudo, superou sua campanha de 2022-23, com uma vitória e algumas grandes atuações, incluindo a mais recente: derrota por 3 a 2 para o atual campeão sul-americano, Praia Clube, na Arena Brusque.

Thomas afirma que a partida foi uma das melhores da atual edição da Superliga. A Abel Moda Vôlei empatou as parciais após sair perdendo por 2 sets a 0 e, no tie-break, teve três grandes chances de vitória. Contudo, quem levou a melhor foi o Praia Clube, líder da competição, que havia conquistado o Sul-Americano de Clubes dias antes.

“Acho que saio deste jogo com o sentimento de vitória. Não de vitória do jogo, mas de vitória de um projeto que busca recursos, trabalha duro, com meninas que se dedicam diariamente para superar os seus limitas, que sonham em um dia estar em um grande time. E fizeram uma partida memorável, que vai ficar marcada por muitos anos, para todos que estiveram na Arena”, comenta.

Lembrança, reconhecimento e continuidade

O jogo o fez lembrar de um outro momento de sua carreira, há 16 anos. Em abril de 2009, comandou o Brasil Telecom em vitória sobre o Rexona/Rio de Janeiro por 3 a 2 na Arena, no primeiro jogo da semifinal. O time carioca acabaria campeão da Superliga 2008-09.

“A gente conseguiu, naquela época, vencer. Hoje a gente não conseguiu vencer o jogo, mas a gente venceu, a gente superou muitas coisas. A dificuldade que tivemos a temporada inteira, transformada em garra, transformada em luta. Um time guerreiro que lutou a cada ponto, a cada minuto, nesse jogo épico contra o Praia Clube.”

“Do lado de lá, tenho grandes amigos na comissão técnica, e também nas atletas, que foram minhas atletas em outras equipes. Todos, todos, unanimemente, reconheceram o que a gente fez em quadra, o esforço do nosso time”, completa.

Maurício Thomas já adianta que quer tentar novo acesso à elite do vôlei brasileiro. Em 2022 e 2024, a Abel foi vice-campeã da Superliga B. Na temporada 2022-23, também com muita luta, a equipe perdeu todos os seus jogos, ficando com um único ponto. Em 2024-25, foram cinco pontos, incluindo uma vitória sobre o Unilife Maringá-PR e duas derrotas no tie-break.

Fim de campanha

Mas ainda há espaço para mais uma vitória. A Abel Moda Vôlei encerra sua campanha nesta sexta-feira, 21, às 21h, contra o Pinheiros-SP, fora de casa. A tradicional equipe paulistana foi rebaixada pela primeira vez. Para Maurício Thomas, isto mostra a dificuldade da Superliga.

“Não é demérito nenhum a gente não estar na elite do voleibol brasileiro na próxima temporada. Porque, pelo que a gente tinha, a gente fez muito. A gente busca evoluir sempre, vamos tentar mais uma vez na Superliga B, que é difícil hoje, com 14 times, se permanecer assim. (…) A gente curtiu todos os jogos, na vitória, na derrota, no sofrimento, na alegria, todos os momentos dessa Superliga.”

“É um trabalho árduo, um trabalho de equipe, um trabalho de muitas mãos. Da diretoria, incansavelmente, que, fora, luta para dar as condições de realização de um jogo da Superliga, que é uma megaestrutura. Oferecer o mínimo para o torcedor, que é um jogo com um time que você tem orgulho, um projeto que consiga pagar as contas, que faça todos os compromissos serem honrados”, complementa.

Agradecimentos

O treinador da Abel Moda Vôlei encerra com agradecimentos. “Não podia deixar de agradecer a todos os torcedores que incentivaram o nosso time nessa noite incrível. Agradecer aos nossos patrocinadores, que deram a oportunidade de a gente colocar o time na quadra e jogar uma Superliga, mais uma vez, representando a cidade de Brusque e também o estado de Santa Catarina.”

“[Agradecer] à minha comissão técnica, que incansavelmente superou todas as dificuldades. [Agradecer] às nossas atletas, que deram a vida pela cidade de Brusque, por esse time, lutam todos os dias para superar os seus limites, e eu saio com um sentimento de vitória, por eu ter conseguido despertar nessas meninas, que têm muito talento, têm muita coisa para conquistar ainda, essa vontade de vencer e evoluir a cada dia.”

