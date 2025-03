Mauro Schoening traça metas após posse da nova diretoria da Ampebr: “os projetos continuarão evoluindo”

O presidente da Associação de Micro e Pequenas Empresas de Brusque (Ampebr), Mauro Schoening, foi reconduzido ao cargo no final de fevereiro. Em entrevista ao jornal O Município, ele compartilhou os planos e objetivos da gestão para o biênio 2025-2026.

Representando uma diretoria renovada quase pela metade, Mauro destaca que sua permanência não é uma reeleição, mas a continuidade de um trabalho já em andamento. A votação expressiva demonstrou que a primeira gestão foi bem avaliada e que os associados confiam no caminho traçado.

“Conseguimos dar continuidade aos projetos que estavam em andamento. Por isso, encaro como uma continuação, e não como uma nova eleição. Os projetos que temos vão seguir evoluindo”, explica Mauro.

Pronegócio: um case de sucesso

Entre as prioridades do biênio, Mauro aponta a Pronegócio como carro-chefe da entidade. A rodada de negócios, que completa 28 anos e caminha para a 70ª edição em 2025, é um exemplo de sucesso consolidado.

“Reunimos 150 empresas participantes nos segmentos feminino, masculino e infantil, no pavilhão da Fenarreco. Em apenas quatro dias, mais de 700 compradores de todo o Brasil adquirem entre 700 e 800 mil peças. O comprador sai abastecido, com produtos de até 20 empresas diferentes”, relata.

A Pronegócio impulsiona significativamente o mercado local. Mauro explica que há empresas que dependem do evento para manter as atividades. A movimentação econômica é ampla: 60% dos hoteis da cidade são ocupados pelos participantes, e durante o evento são servidas mais de 3 mil refeições.

“O trabalhador que costura está registrado, paga impostos, e isso retorna para o município, o estado e a União. A cadeia produtiva se fortalece, e o evento movimenta diversos setores, desde fornecedores de alimentos até equipes de montagem e tecnologia”, complementa o presidente.

Empresas que desejam participar da Pronegócio passam por uma avaliação rigorosa. A sede da entidade, localizada na rua Azambuja, 214, recebe os interessados, que passam por entrevistas e visitas técnicas para validar a capacidade produtiva.

“Se uma empresa promete 10 mil camisas por mês e só entrega 500, compromete a credibilidade do projeto. Já vivemos isso no passado e aprendemos a importância de manter a excelência para que o comprador confie e volte”, ressalta Mauro.

Outro pilar da gestão é a capacitação. A Ampebr busca parcerias com o Sebrae para trazer palestras, workshops e missões para grandes polos, como São Paulo e Goiânia. A ideia é preparar os empresários para as novas demandas do mercado, inclusive com a perspectiva de ações internacionais.

A renovação da diretoria é outro foco. Mauro reforça a importância de atrair pessoas mais jovens, entre 30 e 40 anos, para revitalizar o associativismo e trazer novas visões para a entidade. Nessa gestão, quase 50% dos diretores são dessa faixa etária. “Não é uma questão de idade, mas sim de diversidade de pensamentos”.

Projetos solidários e sociais

A Ampebr também se envolve em ações sociais. A Corra por Elas é um exemplo, com 100% da arrecadação destinada à Rede Feminina de Combate ao Câncer. Em quatro edições, foram arrecadados mais de R$ 200 mil, com o apoio de parceiros como o jornal O Município, Calçados Gevaerd e Rotary.

“A corrida envolve toda a comunidade. As empresas doam sem nem querer aparecer, e isso é bonito de ver. O que sobra é totalmente repassado para a causa”, conta Mauro, destacando que a expectativa para 2025 é reunir mais de mil atletas.

Outro projeto relevante é o Lab Moda, que apoia pequenas empresas no desenvolvimento de coleções a preços acessíveis. “Já conhecemos casos de empresários que desenvolveram peças com a gente para depois vender para o Brasil inteiro. Isso demonstra nosso suporte, nossa busca por ajudar as pessoas”.

Como novidade para 2025, o presidente anunciou que a entidade deverá alugar, em breve, parte do imóvel da sede, gerando receita fixa para manter a estrutura e os 10 funcionários.

“Essa receita permitirá manter a associação sem depender exclusivamente das contribuições. Assim, a sede deixa de ser um custo e passa a gerar recursos para a entidade”.

Educação e formação de profissionais

Mauro lembra que a Ampebr investe ainda na formação de mão de obra, com a escola de costura gratuita que já capacitou alunos de diferentes estados do Brasil. Ele destaca que a educação é um dos legados mais importantes da entidade.

Por ano são 3 turmas e as de 2025 já estão lotadas. A entidade ainda conta com uma lista de espera de mais de 300 pessoas interessadas.

“Isso é legal demais. A gente capacita pessoas que buscam empregos na área, que buscam mudar de vida. Antes havia muita gente procurando emprego, mas poucas eram capacidades”, conta.

A entidade atualmente atende Brusque, Guabiruba, Botuverá e até Nova Trento. O trabalho é coletivo, já que são 19 diretores.

“Todos se reúnem semanalmente para discutir ideias e impulsionar a entidade. Uma andorinha só não faz verão, e é essa união que nos faz avançar. Sou grato a todos e sempre lembro que o esforço realizado é em prol da Ampe, nenhum membro da diretoria é remunerado. Fazemos de coração e buscamos mudar a vida das pessoas que dependem do setor têxtil na região”, conclui o presidente.

