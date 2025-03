MDB de Botuverá acompanha posse de novos secretários do governo Jorginho Mello

Membros do MDB de Botuverá acompanharam a posse de dois deputados emedebistas no secretariado do governo Jorginho Mello (PL). A solenidade aconteceu nesta quarta-feira, 5, no teatro Ademir Rosa, no Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis.

O deputado federal Carlos Chiodini deixa o cargo em Brasília e agora é o novo secretário de Agricultura e Pecuária. Além dele, o deputado estadual Emerson Stein também entra para o secretariado e assume a pasta de Meio Ambiente e Economia Verde.

Participaram do evento o presidente da Câmara de Botuverá, Odirlei Bissoni; os vereadores Nene Betinelli, Kaiky Foster e Maiara Colombi; o ex-prefeito Nene Colombi; o ex-vereador Alesc Venzon (PL); e o ex-chefe de gabinete Lucas Tachini.

Outras mudanças no secretariado do governo Jorginho Mello também foram promovidas. Danielle Amorim Silva é a nova secretária de Justiça e Reintegração Social; Freibergue Rubem do Nascimento assume a Controladoria Geral do estado; e Jeferson Ramos Batisti passa a comandar a Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte).

