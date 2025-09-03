MDB de Botuverá se manifesta sobre possível cassação de prefeito e diz que PP é responsável por cenário de instabilidade na cidade

O diretório municipal do MDB de Botuverá se manifestou à imprensa, pela primeira vez de forma institucional, sobre a possível cassação do mandato do prefeito Victor Wietcowsky (PP). O partido, que é oposição ao governo, diz que a situação foi causada pelo próprio grupo governista. A sigla se manifestou nesta terça-feira, 2.

A coligação Botuverá no Rumo Certo (MDB e PL), o ex-prefeito Nene Colombi (MDB) e o ex-vereador Alesc Venzon (PL) entraram com uma ação na Justiça Eleitoral em que pedem a impugnação da candidatura de Victor e do vice-prefeito Kaioran Paloschi (PP). O julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) será retomado na sexta-feira, 5, com placar de 1 a 0 favorável à impugnação. O prefeito e o vice podem perder o mandato.

Na manifestação, o MDB disse que o PP, partido do prefeito, não respeitou o prazo legal para registro de candidatura. Os emedebistas negam vínculo com uma suposta ameaça que atrasou o registro da chapa do PP, conforme justificaram os progressistas.

“O MDB não tem qualquer responsabilidade sobre o ocorrido. A irregularidade partiu exclusivamente da chapa adversária, representada pelo partido Progressistas (PP), que não realizou o registro da candidatura dentro do prazo legal”, escreve.

O partido da oposição também lamentou o cenário de instabilidade política e disse que a cidade não precisa de “vitimismo político”. A sigla afirmou, ainda, que entende que a Justiça Eleitoral não deixará a falha passar despercebida ou se tornar precedente no Brasil. Por fim, o MDB informou que respeitará a decisão independentemente do resultado.

“Entendemos que o município não precisa de vitimismo político, mas de gestores comprometidos com responsabilidade e respeito às leis. Em vez de transferir culpas ou se esconder atrás de narrativas para justificar falhas, é essencial que líderes públicos assumam seus atos com transparência e maturidade”, considera, em outro trecho do texto.

Confira a nota na íntegra

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Botuverá vem a público lamentar profundamente o cenário de instabilidade política que se instalou em nosso município.

É de conhecimento público que o registro de candidatura do atual prefeito, sr. Victor, encontra-se sob análise da Justiça Eleitoral, em razão do não cumprimento das regras e prazos legais estabelecidos pela legislação eleitoral. Tal situação compromete o andamento natural do processo democrático e gera uma grave insegurança jurídica no pleito municipal.

Importante frisar que o MDB não tem qualquer responsabilidade sobre o ocorrido. A irregularidade partiu exclusivamente da chapa adversária, representada pelo partido Progressistas (PP), que não realizou o registro da candidatura dentro do prazo legal.

Tentar transferir essa responsabilidade ao MDB, alegando uma suposta ameaça aos candidatos do PP, é uma tentativa infundada de justificar um erro grave cometido única e exclusivamente por eles próprios.

Justificar este erro tão grave sob a alegação de supostas ameaças, que até então não foram esclarecidas, apesar de estarem sendo investigadas, é inaceitável. Todos os partidos políticos possuem o pleno conhecimento das normas eleitorais e assim, devem cumpri-las.

Entendemos que o município não precisa de vitimismo político, mas de gestores comprometidos com responsabilidade e respeito às leis. Em vez de transferir culpas ou se esconder atrás de narrativas para justificar falhas, é essencial que líderes públicos assumam seus atos com transparência e maturidade.

A Justiça Eleitoral é séria, responsável e comprometida com a legalidade. Confiamos que não permitirá que uma falha desse nível passe despercebida ou que se torne precedente em nosso país. Independente de qualquer resultado, respeitaremos a decisão.

O MDB permanece firme no compromisso com a legalidade, com a transparência e, acima de tudo, com o bem-estar da cidade de Botuverá. Estamos preparados para qualquer cenário que venha a se estabelecer.

Reafirmamos nosso respeito às instituições e ao processo democrático, lamentamos que a população esteja sendo exposta a esse clima de incerteza causado por erros que não são de nossa responsabilidade.

