MDB define vereador como pré-candidato a prefeito de Brusque em 2024

O MDB definiu o vereador Nik Imhof como pré-candidato a prefeito de Brusque nas eleições de outubro. A decisão foi tomada durante uma convenção com representantes do partido no estado, realizada nesta segunda-feira, 26.

Estiveram presentes na reunião, além de Nik, o vereador Deivis da Silva; o ex-prefeito Ari Vequi; Willian Molina, presidente do MDB de Brusque, assim como o delegado da executiva estadual do MDB, Ricardo de Souza.

A ação também contou com a presença do presidente estadual do partido, o deputado federal Carlos Chiodini; do presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), deputado Mauro de Nadal; e dos deputados estaduais Fernando Krelling e Emerson Stein, todos do MDB.

Leia também:

1. Crescimento de MEIs: Brusque registra mais de 12 mil novos microempreendedores em cinco anos

2. Brusque tem o gás de cozinha mais caro entre as maiores cidades de Santa Catarina

3. VÍDEO – Homem xinga mulher e ameaça agredi-la com pedra no Centro de Brusque

4. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (26 a 27/02)

5. Duas mulheres são presas suspeitas de envolvimento em roubo a idoso no Centro de Brusque

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: