MDB muda de comando em Botuverá

O MDB de Botuverá, partido da oposição, mudou de comando no município. O novo presidente da sigla na cidade é o comerciante Frank Onorio Comandolli.

As novas lideranças tomaram posse no dia 18 de maio, em evento na Câmara de Vereadores. O secretário de Infraestrutura de Santa Catarina, Jerry Comper, nome forte do MDB estadual, marcou presença.

Como 1º vice-presidente assume o vereador Odirlei Bissoni, presidente da Câmara. O vereador Kaiky Foster é o 2º vice-presidente. Antes, o comando do partido era exercido pela vereadora Maiara Colombi.

“Conversamos com todos os líderes do partido e todos apoiaram a causa da mudança. Achamos viável ter os membros antigos do partido juntos, mas com as lideranças novas no comando”, afirma Frank.

O MDB tem maioria na Câmara de Botuverá. Entre 2013 e 2024, o partido chefiou a prefeitura, em dois mandatos do ex-prefeito Nene Colombi e um do ex-prefeito Alcir Merizio.

Novo presidente

Frank é neto de Onorio Comandolli, um dos fundadores do MDB de Botuverá. No passado, Onorio concorreu ao cargo de vice-prefeito com Nilo Barni, mas não foi eleito. No entanto, contribuiu com o governo de Nilo e Moacir Merizio anos depois.

