MEC credencia Unifebe para ofertar Educação a Distância

A Unifebe recebeu do Ministério da Educação (MEC) o credenciamento para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância. A portaria foi assinada pelo ministro da Educação Mendonça Filho na segunda-feira, 26, e tem a validade de cinco anos.

“No âmbito federal, a portaria do ministro da Educação é o ato final que encerra o processo de credenciamento de uma instituição para oferta de cursos a distância. Como a Unifebe pertence ao Sistema Estadual de Ensino de Santa Catarina, deve ainda comunicar ao Conselho Estadual de Educação o credenciamento em EaD, solicitando autorização para ofertar os cursos. Em breve anunciaremos nosso primeiro curso EaD”, afirma o assessor de Desenvolvimento da Instituição, Robson Zunino.

Segundo o reitor Günther Lother Pertschy, a notícia foi recebida com alegria pela equipe, pois representa mais uma etapa vencida na questão burocrática para o credenciamento, e posteriormente a oferta de cursos a distância.

“Ficamos muito contentes pois a partir de agora estamos credenciados para concretizar esse processo do EaD. Com isso, a Unifebe dá um grande passo sobre a forma de fazer e disponibilizar conhecimento a todos os seus acadêmicos e futuros acadêmicos. É uma grande vitória que comemoramos. Trata-se de uma excelente notícia e um grande presente para a comunidade”, afirma o reitor.

A Unifebe obteve reconhecimento do MEC com conceito 4, em uma escala de 1 a 5. “Isto demonstra claramente a qualidade do projeto a ser ofertado pela Unifebe, que se destaca entre as demais instituições por sua estrutura e excelência em ensino”, pontua o reitor.