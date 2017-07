Médica faz BO após paciente falsificar receita do SUS, em Brusque

Uma médica de Brusque fez boletim de ocorrência porque suspeita que um paciente da rede municipal de saúde falsificou a assinatura e o carimbo dela em numa receita de medicação controlada. O registro foi feito nesta terça-feira, 18.

Segundo a médica, ela atendeu o homem no dia 10 de julho. Nesta terça, ela recebeu a informação de que ele havia ido à farmácia do SUS com uma receita carimbada, mas sem assinatura.

A atendente do SUS não entregou os medicamentos. Então, ele voltou no dia seguinte, mas com a receita assinada. A atendente suspeitou e informou a médica, que constatou não se tratar da assinatura dela.

No boletim de ocorrência, não é informado se o paciente conseguiu os remédios com a receita adulterada.