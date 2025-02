Médico mais antigo de Brusque, Emílio Luís Niebuhr morre aos 86 anos

Emílio Luís Niebuhr, médico de Brusque com registro no Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina (CRM-SC) há mais tempo, morreu na madrugada desta segunda-feira, 10, em sua casa, no Centro. Ele tinha 86 anos.

Ele será velado na Capela do Centro a partir de 7h30. O sepultamento acontece no Parque da Saudade, em horário a confirmar. Ele deixa esposa, dois filhos, seis netos e um bisneto enlutados.

Conheça mais da trajetória de Emílio

Emílio é de família brusquense, mas foi para o Rio de Janeiro estudar Medicina. Após alguns anos na Cidade Maravilhosa, ele retornou para Brusque e assumiu os engenhos de arroz após a morte do pai.

Em Brusque, Emílio trabalhou no Hospital Azambuja, na maternidade de Brusque, além do Samdu, onde realizava atendimento domiciliar. Ele é cirurgião geral, mas, como Brusque não tinha muitas especialidades, teve que “fazer de tudo” no início de sua carreira. Ele fez também ginecologia e obstetrícia. Com mais de 5 mil partos realizados, ele foi a “cegonha” de muitas famílias.

Mesmo consagrado e respeitado, Emílio sempre procurou se atualizar das tecnologias e métodos mais modernos para seguir realizando seu trabalho com maestria. Em 1970, ele e a esposa, Elisa Regina Schloesser Niebuhr, chegaram a morar em um campus de universidade, em Richmond, nos Estados Unidos, onde ele fez uma especialização.

Ele e o doutor Ismar Morelli, o Mazinho, que já é falecido, trouxeram a primeira máquina de laparoscopia de Brusque. Na época, foram até Porto Alegre fazer um curso e levaram a máquina ao Azambuja. Eles foram os primeiros que operavam com esse equipamento na cidade.

Além da dedicação à Medicina, Emílio também é muito ligado à comunidade brusquense. Ele nunca teve cargos eletivos políticos, mas foi secretário de Saúde do ex-prefeito Hylário Zen. Foi também do conselho e também presidente do clube Bandeirante e presidente da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Brusque, que ajudou a fundar. Também fez parte da diretoria e do conselho da Apae. Emílio tinha Parkinson em uma fase bem adiantada e estava acamado há alguns anos.

