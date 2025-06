Médicos, casais e patinador artístico: oito mortos em acidente com balão no Sul de SC são identificados

Os 13 sobreviventes, foram encaminhados a hospitais próximos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu. A Polícia Civil detalhou que entre os 21 tripulantes no balão, 18 são de Santa Catarina, dois do Rio Grande do Sul e um de São Paulo.

Mortos

Entre os que não sobreviveram estão Leise Herrmann Parizotto e a mãe Leane Elizabeth Herrmann. Leise era médica e também servidora pública da Prefeitura de Blumenau. Ela atuava na ESF Gustavo Tribess II, no bairro Tribess.

Outro que também não resistiu e pertence à região do vale do Itajaí foi Leandro Luzzi, fundador da Patinazzi, uma escola de patinação artística em Brusque. Recentemente, representou o município e o Brasil, ao lado de suas atletas, como integrante da Seleção Brasileira de Patinação Artística no campeonato internacional realizado em Buenos Aires, Argentina.

No balão também estavam diversos casais como Everaldo da Rocha e Janaina Moreira Soares da Rocha, moradores do bairro Aventureiro, em Joinville. Eles estavam juntos com os filhos que sobreviveram a queda da aeronave.

Maçarico pode ter causado acidente De acordo com o piloto, um dos sobreviventes, o incêndio começou em um maçarico auxiliar que estava dentro do cesto e serve para iniciar a chama do balão principal. Ao perceber o fogo, o piloto tentou baixar o balão e, já próximo ao solo, ordenou que os passageiros pulassem. Das vítimas, quatro morreram carbonizadas no cesto e outras quatro morreram na queda. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que acompanha os desdobramentos da investigação.

Os nomes das vítimas do balão que pegou fogo