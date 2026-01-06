Medidas de segurança serão adotadas nas missas na matriz de Brusque após homem perturbar fiéis
Anúncio foi feito pela Paróquia São Luís Gonzaga, em nota
Anúncio foi feito pela Paróquia São Luís Gonzaga, em nota
A Paróquia São Luís Gonzaga afirma que irá adotar medidas de segurança nas próximas missas na igreja matriz, em Brusque. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira, 5. No dia anterior, um homem perturbou os fiéis durante uma celebração e a Polícia Militar foi acionada.
“A paróquia reforça seu compromisso com a comunidade e, após o ocorrido, irá adotar medidas de segurança nas próximas missas, para que todos que frequentam a igreja se sintam seguros e acolhidos”, escreveu, em nota.
Não há detalhes sobre quais são as medidas de segurança. Sobre o caso de domingo, a paróquia diz que, apesar do susto, não houve danos maiores. Na ocasião, o homem se aproximou de crianças de forma considerada perturbadora, teria puxado o cabelo de uma mulher e ameaçado quebrar o presépio.
Nota de esclarecimento
A Paróquia São Luís Gonzaga lamenta o ocorrido na noite de domingo, 4 de janeiro, na igreja matriz. Apesar do susto com os fiéis presentes, não houve danos maiores.
A paróquia reforça seu compromisso com a comunidade e, após o ocorrido, irá adotar medidas de segurança nas próximas missas, para que todos que frequentam a igreja se sintam seguros e acolhidos.
Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora: