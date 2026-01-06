Medidas de segurança serão adotadas nas missas na matriz de Brusque após homem perturbar fiéis

A Paróquia São Luís Gonzaga afirma que irá adotar medidas de segurança nas próximas missas na igreja matriz, em Brusque. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira, 5. No dia anterior, um homem perturbou os fiéis durante uma celebração e a Polícia Militar foi acionada.

“A paróquia reforça seu compromisso com a comunidade e, após o ocorrido, irá adotar medidas de segurança nas próximas missas, para que todos que frequentam a igreja se sintam seguros e acolhidos”, escreveu, em nota.

Não há detalhes sobre quais são as medidas de segurança. Sobre o caso de domingo, a paróquia diz que, apesar do susto, não houve danos maiores. Na ocasião, o homem se aproximou de crianças de forma considerada perturbadora, teria puxado o cabelo de uma mulher e ameaçado quebrar o presépio.

Confira nota da paróquia

Nota de esclarecimento

A Paróquia São Luís Gonzaga lamenta o ocorrido na noite de domingo, 4 de janeiro, na igreja matriz. Apesar do susto com os fiéis presentes, não houve danos maiores.

A paróquia reforça seu compromisso com a comunidade e, após o ocorrido, irá adotar medidas de segurança nas próximas missas, para que todos que frequentam a igreja se sintam seguros e acolhidos.

