Público que só cresce

A Roda de Viola nasceu dentro do Clube Breed, no coração de Ângelo Mafra, proprietário do espaço e idealizador do projeto. A ideia, que começou de forma simples, rapidamente se transformou em um dos encontros mais queridos do público. O evento acontece mensalmente no clube, mas ganhou força e passou a ter edições especiais ampliadas, como esta, no Pavilhão da Fenarreco. Para Bruna Melissa Miotto, gerente geral do Clube Breed e também organizadora, a edição de dezembro marca mais um passo nesse crescimento.

“A roda nasceu aqui no Breed, de uma vontade muito verdadeira de reunir amigos, músicos e amante do modão. Ela cresceu naturalmente e, por isso, decidimos ampliar o formato, levando para um espaço maior, que comporte melhor o público e ofereça uma experiência ainda mais completa. Mas a nossa roda mensal continua firme e forte aqui no clube”, destaca.

Bruna reforça que o evento mantém sua essência, com foco em valorizar os artistas locais. “Sempre escolho cantores da região justamente para dar visibilidade à parte artística daqui. Queremos que o público veja o quanto temos bons artistas regionais”, comenta.

Para Ângelo Mafra, a Mega Roda de Viola é um reflexo da paixão do público pelo gênero. “O pessoal que vem costuma voltar. É um ambiente familiar, tranquilo, que recebe desde crianças até idosos. A ideia é justamente manter esse clima acolhedor e festivo, típico das boas rodas de viola”, afirma.