A 2ª edição da Mega Roda de Viola – Só Modão será realizada no sábado, 6 de dezembro, a partir das 19h30, no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque.
Promovido pelo Clube Breed, o evento reúne artistas regionais, gaiteiros e cajons em uma noite dedicada ao modão sertanejo, com a animação do DJ Ted.
Os ingressos estão no segundo lote promocional, com valores a partir de R$ 50. Há também camarotes à venda, que dão direito a 15 entradas. O estacionamento será gratuito durante toda a noite.
Público que só cresce
A Roda de Viola nasceu dentro do Clube Breed, no coração de Ângelo Mafra, proprietário do espaço e idealizador do projeto. A ideia, que começou de forma simples, rapidamente se transformou em um dos encontros mais queridos do público. O evento acontece mensalmente no clube, mas ganhou força e passou a ter edições especiais ampliadas, como esta, no Pavilhão da Fenarreco. Para Bruna Melissa Miotto, gerente geral do Clube Breed e também organizadora, a edição de dezembro marca mais um passo nesse crescimento.
“A roda nasceu aqui no Breed, de uma vontade muito verdadeira de reunir amigos, músicos e amante do modão. Ela cresceu naturalmente e, por isso, decidimos ampliar o formato, levando para um espaço maior, que comporte melhor o público e ofereça uma experiência ainda mais completa. Mas a nossa roda mensal continua firme e forte aqui no clube”, destaca.
Bruna reforça que o evento mantém sua essência, com foco em valorizar os artistas locais. “Sempre escolho cantores da região justamente para dar visibilidade à parte artística daqui. Queremos que o público veja o quanto temos bons artistas regionais”, comenta.
Para Ângelo Mafra, a Mega Roda de Viola é um reflexo da paixão do público pelo gênero. “O pessoal que vem costuma voltar. É um ambiente familiar, tranquilo, que recebe desde crianças até idosos. A ideia é justamente manter esse clima acolhedor e festivo, típico das boas rodas de viola”, afirma.
A estrutura montada no pavilhão contará com palco 360º, comidas típicas e decoração temática.
Os ingressos e camarotes podem ser adquiridos pelo site e Instagram do Clube Breed, e os ingressos dos camarotes serão enviados até 15 dias antes do evento para o e-mail cadastrado na compra.
Artistas confirmados: Léo Pacheco, Caio e Cristiano, Willian e Vanessa, Val & Mara Cris, Bruno e Luciano, Jordana Brogni, Alex Baron, Paola Karime e DJ Ted.
