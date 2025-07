Mega roda de viola, Stadtplatzfest e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

Procurando opções de lazer para Brusque neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 25, e domingo, 27.

1. Mega Roda de Viola

A primeira edição da Mega Roda de Viola acontece neste sábado no pavilhão da Fenarreco, em Brusque. O evento traz à cidade muita música sertaneja raiz. A organização é do Breed Bar. Os ingressos estão à venda no telefone (47) 99659-0601 e custam R$ 60.

2. Stadtplatzfest

Acontece neste sábado a 19ª edição da Stadtplatzfest, em Guabiruba. A festa ocorre na rua Theodoro Kormann, no Centro, ao lado da Prefeitura, integrando as comemorações pelos 63 anos de emancipação do município. O evento é organizado pela Associação Visite Guabiruba (Avigua), com apoio da Prefeitura e da Secretaria de Turismo. O público poderá aproveitar Biergarten com venda de comidas e bebidas típicas, como o tradicional Maibaumbrot, cabine de fotos gratuita e com parquinho infantil (com ingressos à parte). A abertura oficial da festa acontece às 10h do dia 26, com encerramento previsto para às 17h, seguido da desmontagem das tendas e limpeza do local.

3. Tributo ao Legião Urbana

O show Cronovisor – histórias e canções da Legião Urbana acontece neste domingo, no Teatro do Cescb, em Brusque, a partir de 19h. A apresentação faz uma imersão na vida e obra de Renato Russo e já foi feita em 13 países. Os ingressos estão à venda no site da Lets Events e custam a partir de R$ 60.

4. Lançamento de EP

O cantor Vini Lake lança neste sábado na Sociedade Esportiva Laranjeiras, na rua do Centenário, no Centro de Brusque, o seu novo EP. O evento, que inicia às 19h30, também terá apresentações de Carmino e Xav. Os ingressos custam a partir de R$ 20 + taxas e estão à venda no site do Sympla.

5. Corrida do atirador

A terceira edição da Corrida do Atirador acontece neste domingo, em Brusque. As inscrições já estão encerradas, mas o público pode acompanhar o evento, que vai percorrer as ruas da cidade a partir de 8h. A largada acontece no estacionamento do River Mall, no bairro São Luiz.

6. Sertanejo e chope em dobro

O Boteco do Santinho, que fica na avenida Arno Carlos Gracher, em Brusque, tem apresentação de Lucas Freitas neste sábado, com chope em dobro até às 20h. Reservas podem ser feitas pelo telefone (47) 99990-1247

