Mega-Sena 2658: confira números sorteados nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 21, aconteceu o sorteio da Mega-Sena 2658 no Espaço da Sorte, na capital de São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 51 milhões.

Confira os números da Mega-Sena 2658:

60 – 51 – 13 – 05 – 39 – 58

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às terças e quintas-feiras e aos sábados. A aposta mínima, de seis dezenas, custa R$ 5. As apostas podem ser feitas por pessoas maiores de 18 anos até às 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

