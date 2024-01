Mega-Sena 2676: veja os números sorteados nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 16, aconteceu o sorteio da Mega-Sena 2676 no Espaço da Sorte, na capital de São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 21 milhões.

Confira os números da Mega-Sena 2676:

14 – 04 – 19 – 29 – 22 – 06



Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às terças e quintas-feiras e aos sábados. A aposta mínima, de seis dezenas, custa R$ 5. As apostas podem ser feitas por pessoas maiores de 18 anos até às 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

Confira os demais sorteios:

Leia também:

1. Brusque assina com a Libra e recebe adiantamento de R$ 3 milhões

2. VÍDEO – Essa cachoeira em Guabiruba vai te surpreender; saiba onde fica

3. Brusquense fica entre os dez melhores no vestibular da UFSC

4. Preso por tráfico, homem mentia para o pai que pés de maconha eram aipins no Vale do Itajaí

5. Polícia Civil suspeita que empresário brusquense tenha assassinado esposa dentro de apartamento, em Itapema

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: