Mega-Sena: apostas de Brusque, Guabiruba e Botuverá são premiadas no concurso 2700

Cinco apostas de Brusque, uma de Guabiruba e uma de Botuverá foram premiadas no concurso 2700 da Mega-Sena na noite da quinta-feira, 14. Todas acertaram quatro números.

Os números sorteados foram 11 – 19 – 28 – 20 – 01 – 48. O prêmio principal estava estimado em R$ 50 milhões.

Apostas

As apostas de Brusque foram realizadas nas lotéricas Pé quente, Azambuja e Brusque Loterias. Apenas uma é do tipo bolão e recebeu R$992,70. As demais receberam R$992,73.

A aposta de Guabiruba foi realizada na Mara Loterias e recebeu R$992,73. Já a aposta de Botuverá foi realizada na lotérica Botuverá e recebeu R$992,73.

