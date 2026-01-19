Pé de jaca se impõe como referência em paisagem rural de Brusque

Brusque preserva, em diferentes pontos de seu território, cenários rurais que ajudam a compreender a relação histórica entre a cidade, a terra e as famílias que ajudaram a moldar sua identidade.

Em meio a áreas pouco exploradas do bairro São João, esse vínculo se manifesta de forma clara na rua José Dada, onde uma propriedade abriga um expressivo conjunto de árvores frutíferas cultivadas ao longo de décadas.

Brusque e seu pé de jaca

Nesse contexto, um pé de jaca localizado à margem da estrada chama atenção em razão da quantidade de frutos e do porte da árvore, assumindo papel de referência visual na paisagem.

A jaqueira integra a área pertencente ao senhor Aldo Dada, de 73 anos, responsável pelo cuidado de uma extensa variedade de espécies frutíferas mantidas na propriedade.

Brusque além do urbano

Além da jaqueira, o espaço reúne diferentes árvores que refletem uma prática de cultivo baseada na continuidade e no aproveitamento da terra.

Ainda assim, a presença do pé de jaca se sobressai pela produtividade e constância com que os frutos se desenvolvem ao longo do ciclo anual, característica que reforça o papel da árvore como elemento central da paisagem do entorno.

União familiar

Ao lado da propriedade de Aldo vive seu irmão, Baptista Dada, de 89 anos, cuja trajetória também está diretamente ligada ao campo e à manutenção das atividades rurais.

Ele mantém hábitos ligados à vida no interior e acompanha de perto a rotina da área onde reside, com lucidez e disposição associadas à sua trajetória no campo.

A convivência entre os dois irmãos no mesmo espaço territorial evidencia a permanência de laços familiares associados à ocupação da terra.

Cada árvore presente no local representa, nesse sentido, não apenas uma fonte de alimento, mas também um registro concreto da passagem do tempo e das transformações vividas ao longo de gerações.

Aldo (à esq.) e Baptista (à dir.) exibem jacas colhidas junto à árvore que se tornou referência na paisagem rural do bairro São João/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Hábitos do interior

O ambiente ao redor mantém características típicas do interior, com pouca interferência urbana e ritmo marcado pela rotina agrícola.

Em momentos de descanso, Aldo costuma permanecer sob a copa da jaqueira, aproveitando a sombra oferecida pela árvore enquanto consome os frutos colhidos no próprio terreno.

Próximo dali, Baptista compartilha da mesma atmosfera serena, reafirmando o valor simbólico da propriedade para a família.

Histórias como essa ajudam a compreender uma Brusque que vai além do ambiente urbano e industrial.

Elas revelam recortes do município onde tradição, cultivo e permanência familiar seguem coexistindo de forma harmônica, preservando práticas que resistem ao tempo e às mudanças da cidade.

Galeria de fotos

A sequência de imagens reunida a seguir amplia essa experiência ao apresentar registros do local, da jaqueira e do cotidiano dos moradores.

O material está organizado em dois carrosséis e permite acompanhar, em detalhes, os elementos que compõem esse cenário singular do interior brusquense.

