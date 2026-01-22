Sítio em Guabiruba: preservação e organização definem cenário singular

Uma propriedade rural vem se destacando em Guabiruba pela forma como preserva suas características naturais, alia organização rigorosa ao cuidado com o ambiente e valoriza, de maneira consistente, a paisagem no interior do município.

O espaço reúne elementos que expressam equilíbrio entre conservação, identidade e respeito à natureza, tornando-se referência pela maneira como mantém viva a essência do meio rural.

Sítio como modelo de excelência

Nesse contexto, o sítio de Juliano Luis Boos, situado no bairro Planície Alta, torna-se o protagonista desta edição especial.

A área evidencia um modelo de preservação que integra vegetação nativa, árvores de grande porte, gramados bem mantidos e uma diversidade de flores distribuídas de forma harmoniosa, sem descaracterizar o cenário original do ambiente.

Símbolo do sítio

Com efeito, o acesso à propriedade já antecipa a singularidade do local. Um riacho cruza a estrada e define um dos principais marcos do sítio.

A manutenção desse trecho é considerada essencial para garantir a identidade do espaço e preservar a paisagem que há décadas compõe o cotidiano do bairro.

O riacho que cruza a estrada marca a entrada e simboliza a identidade do sítio/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Cenário interiorano

Ao redor, jardins organizados e canteiros floridos reforçam o cuidado permanente com cada detalhe. Sobretudo, o entorno transmite tranquilidade.

O som constante da água, a presença de aves e a circulação do vento entre a vegetação contribuem para uma atmosfera marcada por serenidade e equilíbrio ambiental.

Clima, belas imagens e histórias inspiradoras da região estão no grupo do Ciro Groh Entre agora mesmo para receber os conteúdos em primeira mão. Toque aqui e participe

A dedicação de Juliano à manutenção da propriedade assegura que cada área permaneça integrada ao conjunto, fortalecendo a valorização do patrimônio natural.

O espaço é de caráter privado e não possui acesso aberto ao público.

Galeria de fotos

Por fim, esta edição especial reúne uma galeria de imagens que registra, de forma objetiva, os principais cenários do local.

O material visual complementa a narrativa e permite observar, em detalhes, o riacho, as flores, as árvores e os elementos que definem este espaço singular, revelando aquilo que as palavras não conseguem traduzir integralmente.

As imagens estão disponíveis na galeria abaixo.

• Ajude a manter o trabalho da coluna do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949.