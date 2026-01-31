GALERIA – Veja o que foi fotografado no sítio entre Brusque e Guabiruba

Existem áreas interioranas que permanecem praticamente desconhecidas do grande público, mesmo estando localizadas a poucos minutos de centros urbanos, mantendo características naturais pouco alteradas.

É nesse cenário que se insere o sítio entre Brusque e Guabiruba, uma propriedade particular situada exatamente sobre a divisa territorial dos dois municípios, condição que confere ao local uma característica geográfica singular e de grande interesse.

O lugar se destaca por reunir um conjunto expressivo de elementos naturais, onde extensas pastagens se integram a uma lagoa de águas tranquilas, à presença constante de aves e ao gado que circula livremente pelo campo.

O ambiente é complementado por morros, vales e pequenos cursos d’água que atravessam a propriedade, compondo um cenário rural preservado e visualmente marcante.

Nesse contexto, chama atenção a forma como o espaço mantém suas características ambientais praticamente intactas, sem interferências urbanas ou alterações estruturais significativas.

A vegetação, os recursos hídricos e a dinâmica do campo seguem preservados, reforçando a identidade rural do local e evidenciando um padrão de conservação cada vez mais raro nos dias atuais.

O sítio entre Brusque e Guabiruba

A propriedade está localizada em uma extensão da rua Ernesto Bianchini, no bairro Rio Branco, no lado pertencente a Brusque, trecho conhecido por muitos moradores como estrada da Fazenda.

Embora os portões de acesso estejam posicionados nesse município, parte significativa da área territorial já se estende em direção a Guabiruba, configurando, na prática, um espaço que pertence simultaneamente às duas cidades.

Sobretudo, essa condição geográfica incomum amplia o valor documental do sítio, que passa a representar não apenas um ambiente rural preservado, mas também um ponto de convergência territorial entre dois municípios.

Trata-se de uma área privada, cujo nome não é divulgado a pedido dos proprietários, e que não recebe visitação pública, sendo restrita exclusivamente a familiares, amigos e pessoas previamente autorizadas.

Gansos dividem o mesmo enquadramento em um momento de proximidade/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Retrato do interior

Com efeito, o local se consolida como um retrato fiel de como ainda se apresentam determinadas porções do interior da região, marcadas pela ausência de estruturas urbanas, predomínio de áreas verdes e pela convivência direta entre fauna, relevo e espaços produtivos.

O silêncio predominante e a paisagem aberta reforçam a sensação de distanciamento da dinâmica urbana, mesmo estando relativamente próximo de áreas habitadas.

Além disso, a própria diversidade visual observada ao longo da propriedade evidencia a riqueza ambiental do espaço, que reúne diferentes elementos naturais em um mesmo território, sem perder sua integridade.

A presença de lagoa, campo, aves, gado e relevo variado contribui para um conjunto paisagístico que se mantém coeso e preservado.

O sítio entre Brusque e Guabiruba em fotos

Por fim, a seleção fotográfica apresentada nesta edição permite observar, de forma clara e objetiva, todos os aspectos descritos ao longo do texto, evidenciando tanto a dimensão territorial quanto os detalhes naturais que caracterizam o local.

A galeria está organizada em quatro carrosséis distintos, sendo dois compostos por registros aéreos captados por drone e outros dois por imagens realizadas ao nível do solo, explorando diferentes perspectivas da mesma área.

A sequência de fotografias reúne enquadramentos amplos e registros mais próximos, permitindo acompanhar, sob diferentes ângulos, a diversidade visual e a integridade ambiental deste espaço singular situado entre Brusque e Guabiruba.

Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município

Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município

Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município

Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município

