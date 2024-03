Os cassinos online se tornaram uma das principais fontes de entretenimento dos dias de hoje, oferecendo uma vasta gama de jogos da nova geração. No entanto, grande parte dos jogadores acessam as plataformas para aproveitar os clássicos, como o bingo.

Uma das categorias de jogo mais populares do Brasil, o bingo passou por um período de proibição e hoje protagoniza um retorno triunfal nos cassinos online. Neste artigo, vamos analisar dados de um estudo recente que demonstra a grande popularidade do jogo de bingo no país.

Melhores jogos de bingo, veja a lista dos mais populares

Como mencionado, vamos nos apoiar no estudo mensalmente publicado pela KTO, uma das principais plataformas de cassino online do Brasil, para apresentar os melhores jogos de bingo disponíveis agora. Através de dados como a porcentagem de usuários ativos podemos descobrir quais são os jogos de bingo favoritos dos jogadores brasileiros. Vejamos o top 5 melhores jogos de bingo do Brasil:

Jogo Provedora Popularidade Mega Bola da Sorte Evolution Gaming 7.18% Mega Ball Evolution Gaming 0.81% Vegas Ball Bonanza Pragmatic Play Live 0.79% Bingo Trevo da Sorte Caleta Gaming 0.35% First-Person Mega Ball Evolution Gaming 0.29%

Como se vê, Mega Bola da Sorte, desenvolvido pela Evolution Gaming, tem sido o jogo de bingo mais popular do país, alcançando mais de 7% de toda a base de usuários ativos da KTO durante o mês de janeiro.

Grande parte dessa popularidade se deve ao fato do jogo ser localizado em português. A maior possibilidade de interação com apresentadores e outros jogadores aumentam a imersão e elevam o nível da experiência de jogo.

Popularidade dos jogos de bingo no cassino ao vivo

Antes da proibição em 2004, era muito comum encontrar salões de bingo espalhados por todo o Brasil. A prática era extremamente difundida, principalmente entre os jogadores mais veteranos, que gostavam de passar horas a fio se divertindo com os clássicos jogos de bingo.

Essa tendência foi revitalizada graças aos cassinos ao vivo, que oferecem os melhores jogos de bingo de forma instantânea nas redes. Hoje em dia, o bingo é a terceira categoria de jogo de cassino ao vivo mais popular da KTO, ultrapassando gigantes como blackjack e os jogos de dados, por exemplo.

Roleta – 44.78% dos usuários ativos.

Game Shows – 16.88% dos usuários ativos.

Bingo – 12.83% dos usuários ativos.

Dados – 7.16% dos usuários ativos.

Blackjack – 5.30% dos usuários ativos.

Alcançando mais de 12% dos usuários ativos da KTO, fica evidente que o bingo é uma das categorias favoritas dos jogadores brasileiros. Se o viés de crescimento da categoria seguir, é provável que o bingo ultrapasse os game shows e, em breve, se torne a segunda mais popular nos cassinos ao vivo do Brasil.

Fatores que motivam os brasileiros a jogar bingo

Já dissemos que o brasileiro tem o hábito de jogar bingo arraigado desde muito tempo e que esse é um dos principais fatores que impulsiona a prática nos cassinos online. No entanto, um estudo recente publicado pelo Statista, aponta quais são os principais motivadores que impulsionam a prática no país.

Ao serem questionados sobre os principais fatores que motivam os usuários a jogarem nos cassinos online, a renda disponível é o mais importante, sendo a resposta de quase 50% dos entrevistados.

Em segundo lugar, a emoção dos jogos como forma de entretenimento foi a resposta de 40%, é dentro desse grupo que estão os entusiastas do bingo, que jogam pela paixão por seu jogo favorito. Em terceiro lugar temos a qualidade dos jogos, resposta dada por 31% dos entrevistados. Enfim, fica claro que a longa espera pela regulamentação dos jogos de cassino, e do bingo em especial, no Brasil, vem para contribuir para o mercado como um todo. Pois com ela, os jogadores têm acesso aos seus jogos favoritos de forma segura e saudável, ao mesmo tempo em que o governo tem um poder maior de fiscalização, além de arrecadar bilhões de reais anualmente com um dos maiores mercados de igaming do mundo.