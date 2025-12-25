Membro antigo da Paróquia Bom Pastor e pai de apoio da Juventude Evangélica de Brusque morre aos 70 anos
Ele lutava contra um câncer
Faleceu na manhã desta quinta-feira, 25, o morador de Brusque Urbano Schulenburg, aos 70 anos. Residente no bairro Souza Cruz, ele morreu no Hospital Santo Antônio, em Blumenau, onde tratava um câncer no pâncreas.
Urbano atuava de forma ativa na Paróquia Bom Pastor. Também foi pai de apoio da Juventude Evangélica de Brusque, acompanhando o grupo em eventos, acampamentos, olimpíadas, encontros e outras atividades voltadas à juventude.
O velório será realizado na Capela Mortuária do Centro de Brusque. O sepultamento está marcado para às 10h30 de sexta-feira, 26, no Cemitério Luterano do Centro.
Casado, Urbano deixa a esposa, quatro filhos, dois netos, além de amigos e familiares.
