Membros do diretório de Brusque do Republicanos deixam partido após troca de comando

Vários nomes do diretório local de Republicanos deixaram o partido após a executiva estadual decidir trocar o comando local da sigla. O vice-prefeito Deco Batisti, que dias depois da decisão anunciou o seu retorno ao PL, era o presidente local e foi substituído pelo advogado Cláudio Adão Pereira.

Dentre os nomes que deixaram o partido estão o diretor-geral da Secretaria de Obras, Breno Nunes Neves, a diretora de Turismo, Juliana Silva, o diretor-geral de operações do Samae, Ruan Carlos Reis, o ex-vice-presidente do partido na cidade, Juliano Montibeller, todos que compunham a executiva local do partido, entre outros.

Segundo informações de bastidores, a decisão da maioria desses então membros da executiva de deixar a sigla teria sido motivada pela forma como foi feita a mudança no comando do partido na cidade.

As informações de bastidores é que a executiva estadual do partido estava insatisfeita com a gestão de Deco em relação ao diretório local. O desgaste na relação cresceu após o vice-prefeito anunciar sua pré-candidatura a deputado estadual sem citar o nome do Republicanos. Já se ventilava a possibilidade de seu retorno ao PL, o que foi confirmado.

Posicionamento do partido

Segundo o novo presidente local do partido, Cláudio Pereira, ele já foi informado pela maioria dos ex-correligionários sobre suas saídas. Uma nova executiva deve ser formada até janeiro.

O Republicanos pretende lançar candidatos a deputado estadual e federal, sendo que o presidente da Câmara, Jean Dalmolin, é pré-candidato à uma vaga na Câmara.

Ainda antes da saída oficial de Deco do partido, Dalmolin confirmou que colocou seu nome à disposição do partido, mas que sua intenção era concorrer na eleição de 2026 caso os partidos da base do governo André Vechi (PL) fechassem no nome dele.

Por enquanto, a “dobradinha” que deve ser apoiada pelo governo é de Deco e Jean Pirola (PP) ou algum outro nome do Progressistas.

Vechi afirma que entende que cada partido tem seus interesses e que espera juntar forças, mas que o “esforço do time vai ser nessas duas candidaturas”. Ele destaca, porém, que não vai se indispor ou contrapor políticos da base que se candidatem em 2026.

Outro nome do grupo do governo que já anunciou a pré-candidatura é o vereador Cacá Tavares (Podemos).

Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:

