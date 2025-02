Memorial dos Jasc é reaberto pela FME na Arena Brusque

A Fundação Municipal de Esportes (FME) reabriu o Memorial dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) para visitação na Arena Brusque. A exposição está aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita.

O local conta com mais de 100 itens históricos em uma coleção de artigos esportivos, troféus e jornais que retratam a história do maior evento esportivo do estado.

Os Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC) foram criados em 1960 pelo jornalista Arthur Schlösser, sob a inspiração dos Jogos Abertos do Interior de São Paulo. A primeira edição reuniu 14 municípios e 600 atletas em Brusque.

Desde então, o JASC se consolidou como um dos maiores eventos esportivos do Brasil, presente na revelação de talentos como o tenista Gustavo Kuerten e a ginasta Luisa Matsuo.

Em 2024, Brusque terminou os Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) com seu melhor desempenho desde 2017: a 10ª colocação. Foram 54 pontos e 24 medalhas (6 ouros, 8 pratas e 14 bronzes) obtidos em oito modalidades.

