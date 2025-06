Memórias de Botuverá: série de documentários resgata histórias pouco conhecidas da cidade

O jornal O Município lança nesta segunda-feira, 9 de junho, o especial Memórias de Botuverá. A estreia ocorre para celebrar os 63 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

O projeto conta com uma série de sete documentários e sete reportagens no jornal impresso. Cada episódio será lançado mensalmente no portal (omunicipio.com.br), YouTube, Instagram e Facebook do jornal. No final desta matéria, há mais informações sobre como assistir à série.

Botuverá abriga diversas histórias marcantes guardadas na memória das pessoas que viveram e ainda vivem no município e que são poucos lembradas. A série vai abordar, em profundidade, cada tema tratado, visando resgatar as histórias.

O primeiro episódio é sobre a quase desconhecida imigração polonesa às terras de Botuverá. O principal marco é a existência do antigo cemitério polonês no bairro Lageado Baixo. O local, em que há um galpão abandonado, é rodeado de mistérios.

A série documental foi idealizada pelo diretor de Jornalismo e Operações do Grupo O Município, Andrei Paloschi. Além disso, conta com roteiro e produção do repórter Thiago Facchini e com edição de roteiro do editor-chefe Marcelo Reis.

“Nos últimos dois anos batemos recordes de audiência com o especial ‘Botuverá: Terra dos Bergamascos’, o que nos motivou a trabalhar em um projeto robusto que, desta vez, irá abordar sete temas totalmente diferentes, mas que se conectam num mesmo objetivo: contar histórias pouco conhecidas da cidade, e que podem se perder se não forem registradas”, afirma Andrei, que é natural de Botuverá.

A edição da série de documentários é de Julia Fischer Barni. Djoni Paul Richter elaborou a identidade visual. As imagens da série foram gravadas pelo cinegrafista Tiago Schumacher. A divulgação dos conteúdos fica sob a responsabilidade de Wendel Rudolfo.

Outras produções

Nos últimos anos, O Município busca inovar com os temas dos especiais de aniversário de Botuverá. Em 2023, o jornal produziu a série de documentários “Botuverá: Terra dos Bergamascos”. Foram dez episódios, com diversas entrevistas com foco no dialeto ítalo-bergamasco, presente na cidade até os dias atuais.

No ano seguinte, 2024, Terra dos Bergamascos ganhou uma segunda versão, com mais seis episódios, desta vez focados nos jogos italianos antigos trazidos pelos imigrantes que viveram no distrito de Porto Franco (nome antigo de Botuverá).

Anos antes, O Município já havia produzido conteúdos especiais sobre Botuverá. O ano de 2025 é o 12º em que o jornal aborda um tema específico da cidade para apresentar de forma especial aos leitores.

Últimos especiais do jornal O Município

2024: Botuverá: Terra dos Bergamascos – Temporada II (jogos italianos)

2023: Botuverá: Terra dos Bergamascos – Temporada I (preservação do dialeto)

2022: Templos de Devoção (igrejas)

2021: Futebol Bergamasco (times de futebol)

2020: Vivendo como Antigamente (agricultura familiar)

2019: Bella Città (belezas naturais)

2018: Fios do Progresso (têxtil)

2017: Riquezas da Terra (mineração)

2016: Povo de Fé (religiosidade)

2015: A Cidade dos Bergamascos (influência italiana)

2014: A Transformação da Economia (setores da economia)

Como assistir à série Memórias de Botuverá

Para assistir à série de documentários Memórias de Botuverá, sobre a quase desconhecida imigração polonesa às terras da cidade, acesse o link omunicipio.com.br/memoriasdebotuvera, que leva ao conteúdo com todos os vídeos disponíveis conforme as datas de lançamento.

