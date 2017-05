Sem-tetos montam barracas na praça Barão de Schneeburg

Quem passou pela praça Barão de Schneeburg neste fim de semana viu barracas improvisadas montadas pelos moradores de rua que ocupam o espaço. Os moradores de rua permanecem no local, apesar da ação da Secretaria de Assistência Social.

A secretária Mariana Martins da Silva diz que os andarilhos que atualmente ocupam a praça do Centro já foram abordados pelas equipes da secretaria, mas recusaram o convite de ir para o albergue mantido pela prefeitura na Arena Brusque.

Os motivos que os levam a essa decisão variam, e há aqueles que têm problemas com drogas, de acordo com a secretária. Ainda assim, as abordagens da secretaria continuam a ocorrer diariamente.

Hoje, o albergue que fica na Arena conta com a adesão de 20 moradores de rua. “A adesão não é 100% porque não temos como obrigá-los”, afirma. “Estamos com uma adesão muito boa, porque os que vêm, ficam”, completa.

De acordo a Secretaria de Assistência Social, durante o inverno do ano passado, quando o albergue foi aberto temporariamente para dar abrigo aos mendigos, a adesão era de dez a 12 usuários por dia. Hoje, o número permanece em 20, segundo Mariana.

A praça Barão de Schneeburg é ponto de encontro de mendigos e usuários de drogas há anos. No ano passado, em junho, a choperia Platz fechou as portas e a prefeitura demonstrou a estrutura. Ainda assim, o local continuou a ser frequentado pela população de rua, principalmente à noite.

Foco no frio

Existe a previsão de frio intenso de sexta-feira, 26, para sábado na região de Brusque. Com isso, naturalmente, a população de rua sofre. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, a Defesa Civil do município já a notificou sobre o clima.

Ainda segundo a pasta, as equipes de Assistência Social já fazem abordagens, desde ontem, para avisar aos mendigos e moradores de rua que o frio intenso deve chegar à região. Eles são orientados a buscar a Arena Brusque, caso concordem.

A Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social mantém comunicação direta, pois o frio é um dos maiores problemas para os moradores de rua. Segundo Mariana, em alguns casos, a Defesa chega a emprestar o veículos para transportá-los ao albergue.