Mendonça pede vista e adia julgamento que pode cassar prefeito de Botuverá

O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pediu vista no julgamento que pode cassar o mandato do prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP). O julgamento estava previsto para ser concluído nesta quinta-feira, 20, mas agora o veredicto da Corte eleitoral foi adiado.

Quando um juiz pede vista, significa que ele solicitou mais tempo de análise de determinado caso. Nenhum ministro chegou a votar no julgamento virtual de Victor, com exceção do relator Floriano de Azevedo Marques, que negou provimento do recurso. Victor é alvo de um pedido de impugnação da candidatura de prefeito nas eleições de 2024.

A coligação do adversário naquela disputa, o ex-prefeito Nene Colombi (MDB), pede impugnação da candidatura por ter sido registrada fora do prazo. A defesa de Victor alega que a candidatura tardia foi registrada por um fato “sui generis”, devido a uma ameaça sofrida pelo então pré-candidato a vice-prefeito do PP, que desistiu da disputa junto com Alex Tachini, que encabeçava a chapa progressista.

Relembre o caso:

– Ameaça de morte, registro após prazo e mais: o que está por trás de imbróglio que prolonga eleição em Botuverá

