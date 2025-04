Valentina Barg, de 9 anos, foi campeã da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, realizada em Ponta Grossa (PR) no sábado, 5, e no domingo, 6. A brusquense competiu na categoria 50 cilindradas (cc), para crianças de 5 a 9 anos.

A corrida, com muita lama e chuva, foi decidida nos detalhes. Valentina completou as sete voltas em 21min24s261, apenas oito décimos de segundo à frente da segunda colocada. A prova teve 36 crianças competindo.

A pequena piloto obtém sua primeira grande conquista em 2025 após um 2024 com três títulos: campeã sul-brasileira de Motocross na categoria 50cc; bicampeã catarinense de motocross 50cc; e campeã catarinense de Motocross 65cc. Também obteve o terceiro lugar no Brasileiro de Supercross e o sexto lugar no Brasileiro de Motocross.

