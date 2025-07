Menina cai em cânion no Rio Grande do Sul e é encontrada morta após dez horas de buscas

Uma menina de 11 anos caiu em um cânion no Rio Grande do Sul e foi encontrada morta após dez horas de buscas pelo Corpo de Bombeiros. A queda aconteceu por volta das 13h30 da quinta-feira, 10.

O acidente aconteceu no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul. Equipes dos pelotões de Canela e Gramado foram até o local, e uma equipe do Batalhão de Busca e Salvamento de Porto Alegre, com apoio do Batalhão de Aviação da Brigada Militar, também foi acionada.

Por volta das 17h30, com auxílio de um drone, a criança foi localizada a cerca de 70 metros do ponto da queda. Imediatamente, as equipes iniciaram a montagem dos equipamentos para o acesso por cordas ao cânion.

Resgate da menina que caiu em cânion no Rio Grande do Sul

Devido às más condições climáticas, helicópteros não puderam operar com segurança. Os trabalhos continuaram durante a noite e, por volta das 23h, os bombeiros alcançaram a criança, que já estava sem vida. As Polícias Civil e Científica acompanham o caso.

“O Corpo de Bombeiros Militar lamenta com profundo pesar o ocorrido e presta sua solidariedade aos familiares”, informou a corporação em nota.

Leia também:

1. Merendeira de Brusque que faleceu nesta quinta-feira teve receita divulgada em livro de culinária; colegas prestam homenagem

2. Inusitado: coletores de Blumenau são suspensos após cena com boneca sexual encontrada no lixo

3. Festa junina, de igreja e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque

4. Seis a cada dez partos em Brusque em 2024 foram por cesariana

5. Prefeito de Brusque e esposa ajudam a socorrer mulher vítima de agressão na Beira Rio

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: