Menina de 11 anos morre em grave acidente entre três carros na BR-282, em Águas Mornas

Uma menina de 11 anos morreu após um grave acidente entre três carros na BR-282, em Águas Mornas, na segunda-feira, 27. O acidente aconteceu por volta das 17h30.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo em que a menina estava era um Spacefox, com placas de Angelina. Além dela, havia um homem de 30 anos, que conduzia o veículo, e mais dois passageiros, um menino, 8, e uma mulher, 32. Todos sofreram lesões graves.

O outro veículo envolvido era um Siena, com placas de Balneário Camboriú. O condutor era um homem de 60 anos. Havia também uma passageira de 58. Ambos sofreram lesões graves.

Por fim, o último carro era um Mobi, com placas de Lages. O condutor era um homem de 59 anos. Ele sofreu lesões leves.

Segundo a PRF, o condutor do Siena perdeu o controle do carro, rodou na via, invadiu a pista contrária e colidiu no Spacefox. Já o Mobi colidiu nos dois carros e sofreu poucos danos.

