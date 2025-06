Menina de 9 anos é atropelada no bairro Santa Rita, em Brusque

Uma menina de 9 anos foi atropelada no bairro Santa Rita, em Brusque, na tarde de quarta-feira, 4. O acidente aconteceu na rua França, por volta das 17h.

Quando os bombeiros chegaram, ela estava deitada na via, apresentando ferimentos no rosto e no crânio.

Foi realizado o atendimento pré-hospitalar, com a imobilização da coluna cervical e o uso de maca rígida. Ela e a mãe foram encaminhadas ao Hospital Azambuja. Não há informações sobre o veículo envolvido no acidente.

