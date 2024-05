Menina de dois anos é atropelada por trator e morre no Planalto Norte

Na manhã desta quinta-feira, 30, uma menina de 2 anos morreu após ser atropelada por um trator. O acidente aconteceu no interior de Bela Vista do Toldo, no Planalto Norte catarinense.

De acordo com o Samu, a família levou a menina até a base de atendimento. A criança apresentava sinais de traumatismo cranioencefálico, sangramento nos ouvidos e no nariz, além de ferimentos no rosto. A família informou aos socorristas que ela havia sido atingida por um trator.