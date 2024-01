Menino de 11 anos morre afogado em rio do Vale do Itajaí

O Corpo de Bombeiros Militar encontrou na manhã desta segunda-feira, 8, o corpo de uma criança de 11 anos. O menino se afogou e desapareceu no rio Itajaí do Sul, em Ituporanga, no domingo, 7.

De acordo com as informações dos bombeiros, o menino tomava banho no local com os amigos. Em certo momento, ele afundou e não foi mais visto. O caso aconteceu próximo a rua João Back, no bairro Vila Nova.

Garateias, equipamento de pesca que tem três ou mais anzóis na extremidade da linha, foram utilizadas no início das buscas dos bombeiros. Também foram feitas buscas subaquáticas em uma extensão de aproximadamente 40 metros do local onde a criança desapareceu.

A família acompanhou as buscas do Corpo de Bombeiros Militar. Nesta segunda-feira, 8, as buscas foram retomadas e a criança foi encontrada. A identidade da vítima não foi divulgada.

