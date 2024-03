Menino de 6 anos morre no hospital após ser atropelado no Vale do Itajaí

Tauã de Araújo Costa Cernadas, de 6 anos, morreu nesta noite de quinta-feira, 7, após ter sido atropelado e encaminhado ao Hospital Oase com parada cardiorrespiratória e traumatismo craniano, em Timbó. O acidente ocorreu na rua Benjamin Constant, bairro Imigrantes.

Ele era estudante do 1º ano do Ensino Fundamental do Colégio Sinodal Doutor Blumenau. A escola emitiu uma nota oficial através das redes sociais, lamentando a perda de Tauã.

“Comunicamos com pesar o falecimento do aluno Tauã de Araujo Costa Cernadas, vítima de um atropelamento na cidade de Timbó. Rogamos pelo consolo de Deus e confiamos na promessa de que Ele está conosco também nos momentos de tristeza e angústia. Que possamos nos unir em oração por todos que choram por esta grande perda”, afirma a nota.

Outra menina de 11 anos, que não foi identificada, também foi atingida no acidente de trânsito e encaminhada ao mesmo hospital apresentando traumatismo cranioencefálico. Ela continua internada e em observação, não há mais informações sobre o seu estado de saúde.

O acidente

As duas crianças, Tauã de 6 anos e a outra menina não identificada de 11 anos, foram atropeladas no fim da tarde desta quinta-feira, 7, em Timbó, no Vale do Itajaí. As vítimas tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas ao hospital Oase.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o atropelamento aconteceu por volta das 18h, na rua Benjamin Constant, no bairro Imigrantes. No local, um Fiat Palio prata atropelou as duas crianças. A dinâmica do acidente ou se as vítimas estavam na faixa de pedestre não foram divulgadas.

