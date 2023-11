Menino de 8 anos morre após explosão e incêndio em residência no Alto Vale do Itajaí

Um menino, de 8 anos, identificado como Miguel, faleceu após se envolver em um acidente de explosão e incêndio em residência durante o último sábado, 11. O caso foi registrado por volta das 12h, na rua Tangará, no bairro Barragem, em Rio do Sul, e o Corpo de Bombeiros da cidade e de Ituporanga foram acionados para atender a ocorrência.

A mãe e uma irmã da criança também ficaram feridas. Segundo as informações, as vítimas estavam secando a residência com uma panela de álcool etanol, contudo, ao adicionar mais líquido no recipiente, o galão acabou explodindo e o fogo se espalhou e atingiu todos.

Por conta da explosão, a mãe teve queimaduras de 3° grau em 50% do corpo e a irmã com 80%. Miguel teve ferimentos em uma escala menor, mas não resistiu e acabou falecendo. Uma adolescente, também da família, estava na residência no momento do acidente, mas não teve ferimentos.

Quando os bombeiros chegaram no local, o fogo já havia sido controlada por vizinhos, com ajuda de extintores de incêndio. As vítimas foram atendidas no local e em seguida conduzidas ao Pronto Socorro do Hospital Regional pelo Samu. Não há informações atualizadas sobre o estado da mãe e da filha.

