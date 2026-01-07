“Menino de ouro”: corpo de adolescente encontrado morto em São José é identificado

O corpo de um menino de 12 anos foi encontrado morto em um rio em São José, na Grande Florianópolis, na tarde desta terça-feira, 6. Ele foi identificado como Edinelson Josiel Jacinto Silva.

Edinelson estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira, 5, quando saiu com amigos para andar de bicicleta. Em determinado momento, ele se afastou do grupo. A bicicleta do adolescente foi encontrada caída perto da água, junto com suas roupas e chinelo.

Nas redes sociais, familiares e amigos se despediram do menino, descrito como “querido por todos”. “Meu anjinho, ficou um grande vazio com sua partida”, “Meu menino de ouro” e “Vai com Deus, irmãozinho, você vai deixar saudades”, escreveram alguns.

