Menino de Videira continua desaparecido

O dia 5 de agosto deveria ser uma data especial para a família de Cristian Alonço Belusso, que completou 10 anos.

Entretanto, a mesma data também marcou os três meses de desaparecimento do menino de Videira, no Meio Oeste do estado.

O pai Reginaldo Alvez Belusso informa que não teve mais nenhuma notícia desde que Cristian teria sido visto em Brusque, poucos dias depois do desaparecimento. “Está bem complicado, não tivemos mais nenhuma notícia dele”, lamenta.

A Polícia Civil de Videira segue nas investigações, mas até o momento nenhuma nova informação conseguiu esclarecer mais o caso. Com isso, a família do menino permanece vivendo dias de pesadelo à procura do menino.