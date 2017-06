Menino desaparecido em Videira é visto em Brusque

A Polícia Civil de Brusque pede a colaboração da população para encontrar Cristian Alonço Belusso, 10 anos, que desapareceu em Videira, no Meio Oeste do estado, no dia 5 de maio.

De acordo com o relato de um vendedor de vassouras, na quinta feira passada, dia 1 de junho, por volta de 17h30, enquanto aguardava o seu coordenador de vendas na rodoviária de Brusque, ele subiu no andar superior da rodoviária pra ver a cidade e viu um menino conversando com um homem, com mais de 50 anos.

O menino teria dito que não era da cidade. Segundo o vendedor, o garoto estava vestido com “calça escura, jaqueta azul e outra camiseta cinza por baixo”. Suspeita-se que seja Cristian.

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) da Polícia Civil de Videira solicitou ajuda à DIC de Brusque para encontrar o menino.

Quem tiver informações pode avisar à Polícia Civil pelo telefone 197, ou então a família no número: (49) 99117-0241. Os nomes dos pais são Reginaldo e Maristela.