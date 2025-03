Menino é atingido por bala de borracha durante ação da Polícia Militar em Brusque

Um menino de 7 anos foi atingido na região do peito por uma bala de borracha durante uma ação da Polícia Militar no bairro Azambuja, em Brusque, na tarde do domingo, 16. O caso aconteceu durante uma discussão entre um casal e o proprietário de um imóvel.

O dono teria expulsado o casal do apartamento, o que teria iniciado a discussão. Por causa da confusão, a PM interviu com disparos não letais. O menino, que estava próximo do local, foi atingido.

À Rádio Cidade, a mãe do menino informou que ele possui Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ele foi levado ao hospital para avaliação, mas passa bem. Ela ainda afirmou que pessoas ao redor disseram “pena que não foi uma bala de verdade”, pois achavam que o menino estava no meio da rua, quando, segundo ela, não estava.

Manifestação da PM

Questionada, a PM de Brusque emitiu uma nota sobre o ocorrido. No documento, é dito que os fatos estão sendo apurados por meio de um Inquérito Policial Militar. “O Inquérito investigará os acontecimentos, bem como as responsabilidades dos envolvidos”, é dito.

A corporação também afirma que os responsáveis pelo menino foram contactados e recebem o suporte necessário.

“A Polícia Militar preza pelo bom relacionamento com a comunidade e pela retidão nas ações de seus policiais. No entanto, ressaltamos que atuamos frequentemente em uma linha tênue entre a legalidade e o excesso, muitas vezes com nossas próprias vidas em risco, e um único momento de hesitação pode ser crucial em nossas ações”, finaliza a nota.

Leia a nota completa:

“Em relação aos fatos denunciados pela imprensa, no dia 17 de março de 2025, sobre um suposto ferimento causado por munição de elastômero (bala de borracha), o qual teria atingido um menor no dia anterior, 16, o Comando do 18º Batalhão de Polícia Militar esclarece que:

1. Os fatos serão apurados por meio de um Inquérito Policial Militar. O Inquérito investigará os acontecimentos, bem como as responsabilidades dos envolvidos.

2. Nenhum juízo de valor será feito antes das informações estarem completas e devidamente verificadas. Os responsáveis do menor atingido já foram contatados e estão recebendo todo o suporte necessário.

A Polícia Militar preza pelo bom relacionamento com a comunidade e pela retidão nas ações de seus policiais. No entanto, ressaltamos que atuamos frequentemente em uma linha tênue entre a legalidade e o excesso, muitas vezes com nossas próprias vidas em risco, e um único momento de hesitação pode ser crucial em nossas ações.

Ainda assim, os fatos serão devidamente analisados e apurados, conforme o que preconiza a nossa legislação castrense e o devido processo legal”

