Menino foge de casa após ser repreendido por familiares e é encontrado em posto de combustíveis em Brusque

Um menino de 11 anos foi encontrado em um posto de combustíveis após fugir de casa no bairro Volta Grande, em Brusque, na madrugada desta terça-feira, 25. O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar nas buscas.

Ele morava na rua Dimicio Tristão Bittencourt. A equipe dos bombeiros foi acionada para prestar apoio à Polícia Militar.

Quando os bombeiros chegaram no local, conversaram com a família e souberam do caso. Segundo relato da mãe, a criança havia fugido de casa por volta das 20h30 da segunda, 24, após ser repreendido por familiares.

Ele havia saído apenas com um celular, uma mochila e as roupas do corpo. Os bombeiros realizaram buscas ao redor da vizinhança, mas não o encontraram.

Um tempo depois, a PM recebeu a informação de que o menino havia sido encontrado e estava sendo contido em um posto em outro bairro. A polícia realizou o resgate.

