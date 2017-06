Menino nasce em meio à enchente com a ajuda de bombeiros, em Rio do Sul

Um bebê nasceu durante o resgate da mãe em Rio do Sul, na noite desta segunda-feira, 5. Ela tentava chegar à embarcação do Corpo de Bombeiros Militar, que a levaria até o hospital. Em virtude da maior parte da cidade estar alagada, em decorrência das cheias no estado, os bombeiros tiveram que utilizar barcos para chegar à casa da gestante no Bairro Sumaré, estrada Bonfim, no interior do município.

Os quatro soldados do Corpo de Bombeiros Militar, que compõem a Força-Tarefa 09 de Canoinhas, foram acionados pouco depois das 18h para atender a gestante. Eles cruzaram o rio, que transbordou e inundou a cidade, caminharam por acessos abertos entre morros e ainda utilizaram embarcações cedidas por populares para ultrapassar outras áreas inundadas.

Porém, quando conseguiram chegar à residência da gestante, o trabalho de parto já havia avançado. Os bombeiros levavam a mulher até o barco na tentativa de chegar ao hospital. Mas por conta do aclive acentuado, o bebê acabou nascendo no mato e sob chuva antes mesmo de chegar no barco. Depois que o bebê nasceu, os bombeiros protegeram a mãe e a criança e os conduziram, com a embarcação, até a unidade avançada do Samu para amparo médico.

Na manhã desta terça-feira, os bombeiros que atenderam a ocorrência foram até o hospital para conversar com a mãe e ver o bebê. Ela e o filho passam bem. O menino se chama Tayler Felipe e é o primeiro filho dela.