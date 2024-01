Menino que sobreviveu a atentado em creche de Blumenau celebra aniversário com equipe médica

Samuel, uma das crianças que sobreviveram ao atentado à creche Cantinho Bom Pastor, em abril de 2023, decidiu comemorar o aniversário de 6 anos com a equipe médica do Hospital Santo Antônio, que foi a responsável pelo atendimento das crianças.

Samuel fez aniversário neste domingo, 14, e, nesta segunda-feira, 15, foi junto com seus pais ao hospital para entregar chocolates e mensagens para a equipe.

“Os pais decidiram compartilhar com a equipe do HSA esse momento de emoção, já que segundo eles, Samuel agora tem dois aniversários”, diz a publicação do hospital nas redes sociais.

O menino distribuiu abraços, sorrisos e agradecimentos, entregando uma lembrancinha à equipe. “Ficamos muito felizes de celebrar este momento com o Samuel e sua família”, completou o post.

Confira imagens do momento

Fotos: Larissa Machado/HSA

